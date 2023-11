(Di mercoledì 22 novembre 2023) Federico Marcelli, ex ristoratore 49enne, è riuscito a far perdere le proprie tracce nonostante il braccialetto elettronico. Le vittime sono ora terrorizzate dal fatto di poterlo incontrare

Uccise ex carabiniere a fucilate perché non approvava la relazione con sua figlia : condannato all’ergastolo

La fa dormire in auto per controllarla - la picchia e la maltratta : condannato a 10 anni

Emilio Fede condannato - tremenda notizia per l’ex direttore del “Tg4” : i dettagli della vicenda

Italia - condannato per stupro evade : allarme e panico

Condannato due volte per stupro - Federico Marcelli fugge dagli arresti domiciliari. Le vittime : "Abbiamo paura"

Pesaro - condannato due volte per stupro evade dai domiciliari : la paura delle vittime

Postsovietika. Conversazione con Anna Zafesova

... che scontava 20 anniaver preso parte all'omicidio di Anna Politkovskaya, ora hanno usufruito della grazia presidenziale Vladislav Kanyus (a 17 anniaver torturato e strangolato ...

Condannato per stupro fugge. Le vittime: 'Abbiamo paura' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Evaso a Pesaro Federico Marcelli, condannato due volte per violenza sessuale: è in fuga, vittime terrorizzate Virgilio Notizie

Condannato per violenze sessuali evade dai domiciliari: terrore a Pesaro

È evaso dagli arresti domiciliari Federico Marcelli, ex ristoratore di 49 anni condannato a una pena di 10 anni e 4 mesi per violenze sessuali. L'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce ...

Ucraina, Meloni: “Mosca può riportare la pace ritirandosi”

La Russia potrebbe in ogni momento facilmente riportare la pace in Ucraina ritirandosi dai territori illegalmente occupati e ristabilendo la sovranità e la ...