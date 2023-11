Concorso Università di Bologna | 2 Posti Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Presso l’di, è stato annunciato unPubblico per selezionare 2di prima fascia, da assegnare a Vari Dipartimenti e settori concorsuali.diper 2Con la presente comunicazione, si informa che l’diha promulgato, attraverso il decreto rettorale numero 1527 datato 1° novembre 2023, le direttive per la copertura di duedi professore universitario di ruolo, appartenenti alla fascia degli ordinari. Tali posizioni saranno assegnate mediante procedura di chiamata, in conformità all’articolo 18, comma 1, della legge numero 240/2010. Le discipline coinvolte e i relativi Dipartimenti e settori concorsuali ...