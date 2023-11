Concorso Università dell’Insubria | Assunzioni per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Presso l’è stato ufficialmente indetto unPubblico per la selezione di 1 Professore Ordinario nel settore concorsuale 06/F3, focalizzato su Otorinolaringoiatria e Audiologia. Questa posizione è destinata al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita.perL’degli Studiha lanciato una procedura comparativa per la selezione di un Professore Ordinario, in conformità con l’articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Quest’opportunità di reclutamento riveste particolare importanza nel contesto del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, poiché è volta a coprire una posizione chiave nel ...