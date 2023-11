Con le armi all’Armenia si fomenta la guerra J’accuse di Baku a Parigi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Quando un mese fa, nelle prime ore dell’attacco di Hamas contro Israele, ci si domandava quale potesse essere un altro fronte di conflitto, due erano i maggiori candidati: Kosovo/Serbia e Azerbaigian/Armenia. Quest’ultimo è quello che sta registrando in queste ore delle accelerazioni, con da un lato l’accusa azera alla Francia di armare l’Armenia e, dall’altro, il tentativo russo di rafforzare la mini-Nato dell’ex Urss con un sistema anti-missile S-300.vsUsa parole forti il presidente azero Ilham Aliyev quando accusato la Francia di “preparare il terreno per una nuova” nel Caucaso “armando” l’Armenia., osserva, “destabilizza la regione, incoraggia le forze revansciste in Armenia”. Dalla Francia replicano che l’Eliseo, con i partner europei e statunitensi, sta lavorando per una pace giusta e ...