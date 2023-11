Comunità energetiche | l’Ue sblocca 5 | 7 miliardi Incentivi a cittadini e imprese per produrre e consumare insieme rinnovabili | ecco il piano

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’Unione europea ha dato questa mattina il via libera aldi aiuti pubblici programmato dall’Italia per sostenere con 5,7di euro l’autoproduzione e il consumo di energie. Si tratta di fatto del tentativo di lancio su ampia scala nel nostro Paese del sistema delle, tramite l’utilizzo di fondi provenienti in parte anche dal Pnrr. «Siamo di fronte a una svolta, a una nuova fase storica nel rapporto traed energia», ha commentato entusiasta il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, secondo il quale «ora lepotranno diventare una realtà diffusa nel Paese, sviluppando le fonti ...