Comune di Bergamo | i conti tornano nonostante il debito fuori Bilancio di 16 milioni di euro

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 novembre 2023). Iildi 16di. Buone notizie dalle variazioni didi fine novembre deldi: la delibera – in arrivo in commissione consiliare nel tardo pomeriggio di venerdì 24 novembre e in Consiglio Comunale il prossimo lunedì 27 novembre –ene diversi elementi interessanti, primo tra tutti la tenuta deidella città,il clamoroso impatto che le sentenze Coffari e Agliardi hanno avuto suidelnell’arco dell’anno in corso. Ma andiamo con ordine. Equilibri di...