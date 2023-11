Come può educare ai sentimenti una scuola che non è in grado preparare all' università?

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Uno su cinque: precisamente il 18,8 per cento dei diplomati nell’anno del Covid non è riuscito a dare nemmeno un esamino nel corso del primo anno di iscrizione universitaria. I giornali riprendono i dati diramati dalla Fondazione Agnelli imperniando la notizia sul danno che la didattica a distanza deve aver causato ai maturati del fatale 2020. In realtà basta grattare appena appena la superficie per scoprire che la notizia sta altrove: l’anno prima la percentuale degli schiantati, dei nullafacenti d’ateneo, era del 16 per cento, e l’anno prima ancora del 14 per cento. Non mi sembra che nel 2018 e nel 2019 imperversassero pandemie o lezioni da remoto, eppurepercentuali siamo lì, e di endemico c’è solo la crescita costante del numero di diplomati non attrezzati, che escono dacon il pezzo di carta a mo’ di foglia di fico. Pertanto, la ...