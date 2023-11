Come creare riunione su Meet

Leggi su wikitech

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Stai organizzando unadi lavoro, un evento online o una chiacchierata con gli amici e vuoi usare Google? In questo articolo, infatti, ti spiegherò , il servizio di videoconferenza di Google, in un modo semplice e veloce. Non solo ti spiegheròeffettuare quest’operazione da PC, ma ancheagire da smartphone e tablet oppure direttamente da Google Calendar, così da salvare latra gli eventi del calendario. da PC Vuoiunasuagendo direttamente dal tuo computer? Bene! Allora devi sapere che nei prossimi capitoli ti spiegheròriuscire in questo tuo obiettivo in pochi e semplici ...