Combinata nordica | Coppa del Mondo Kuusamo 2023 Jarl Magnus Riiber cerca l’X-Factor sulle nevi finniche

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La prima tappa delladelmaschile di-24 si disputerà a Ruka (Finlandia) dal 24 al 26 novembre. Le gare in programma sono tre. Venerdì è prevista la nuova ‘Compact’, sabato una prova nel format canonico, domenica una mass start. La località finnica è la stazione sciistica situata nei pressi della città di. Da qui deriva l’equivoco relativo al nome della tappa, cambiato nel corso degli anni. In realtà, lesono sempre state le stesse, sin dal 2002, ovvero dal momento in cui la location ha fatto il proprio ingresso in calendario. Peraltro sovente Ruka/ha ricoperto il ruolo di opening del massimo circuito. D’altronde non sono molti i centri dove si possono avere con certezza assoluta condizioni ...

Combinata nordica : doppio raduno per gli azzurri tra Tarvisio e Livigno. I convocati

Sport invernali, é Marta Bassino l''Atleta dell'anno FISI 2023'

... Lanthaler Evelyn (slittino pista naturale), Mocellini Simone (sci di fondo), Murada Giulia (sci alpinismo), Origone Simone (sci velocità), Sieff Annika (salto con gli sci/) e Lisa ...

Combinata nordica, Coppa del Mondo maschile 2023-24. Ferita e sofferente, la disciplina si contorce su sè stessa OA Sport

Il programma delle gare settimanali: al via la Cdm di fondo, biathlon, salto combinata nordica e sci alpinismo FISI

Tennis Finlandia in 1/2 di Coppa Davis

La fase finale della Coppa Davis si è aperta con una sorpresa, ovvero con l’ La compagine nordica si è imposta 2-1 in rimonta, grazie al successo in singolo di Virtanen (171), vincente in 6-4 7-5 su D ...

Black Friday, le offerte per i pigiami di Natale per tutta la famiglia

Black Friday: pigiami coordinati per tutta la famiglia, con stampe e decori prettamente natalizi, l'ideale per affrontare il periodo delle feste e sfruttare le offerte in corso ...