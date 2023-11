Colpo di scena su ChatGPT | Sam Altman torna in OpenAI dopo il siluramento e il passaggio a Microsoft

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Samannuncia su Twitter che tornerà come Ceo incon un nuovo consiglio di amministrazione. L’azienda conferma e fa sapere che con lui ci saranno Bret Taylor (Chair), Larry Summers, e Adam D’Angelo. Due giorni fa era stato annunciato il suo approdo nel team dell’Intelligenza Artificale di. Il CdA lo aveva cacciato il 17 novembre scorso e aveva nominato al suo posto Mira Murati. Ma le voci su un possibile dietrofront avevano cominciato a girare già un paio di giorni. I dipendenti di, madre di, avevano minacciato di licenziarsi se il Cda non si fosse dimesso.ha anche detto che ha l’ok diperre nella sua azienda. «Con il nuovo Cda e il supporto di Satya Nadella (il Ceo di ...

