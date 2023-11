Colla Zio | la festa finale del tour al Fabrique di Milano | i biglietti

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 22 novembre 2023) IZio chiudono il cerchio del loro fortunato 2023 con un appuntamento live domenica 26 novembre aldi, iReduci dalla pubblicazione del nuovo EP Amici come prima (Woodworm/Virgin Music – Universal Music), iZio si preparano a chiudere il cerchio del loro fortunato 2023 con un appuntamento live – prodotto da Whodo Agency e Vivo Concerti – per Domenica 26 novembre aldi. Dal vivo anche il nuovo EP Amici come prima Il nuovo EP, presentato per la prima volta dal vivo, arriva a pochi mesi di distanza da Rockabilly Carter, album d’esordio della band uscito subito dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. Pochi mesi – è vero – ma sono tante le nuove esperienze, tanta la nuova ricerca, tanti i nuovi luoghi ...