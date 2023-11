(Di mercoledì 22 novembre 2023) SANITÀ. Continuano i disagi all’ospedale per il nuovo software. «Per certe prestazioni, se preaccettate, ci si può presentare direttamente in sala».

Code al Centro prelievi, riattivata la pre-accettazione al «Papa Giovanni»

La situazione si trascina ormai da alcune settimane: per via dell’introduzione di un nuovo software, le procedure di accettazione al Centro prelievi del «Papa Giovanni» vanno a rilento. In ospedale e ...

