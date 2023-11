Clima | in Antartide 16 ricercatori riportano le lancette indietro di 1 milione e mezzo di anni

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Ilnel tempo di undi, per carpire ai ghiacci polari del Sud i misteri della transizionetica avvenuta sulla Terra. Mentre il sole torna a sorgere sui ghiacci dell', il team della spedizione 2023-2024 del progetto internazionale Beyond EPICA ha infatti dato il via alla terza