Ci sono nuove accuse contro l’India sul tentato omicidio di un separatista sikh

Nuove infrastrutture - per l'autotrasporto sono indispensabili. Fatta eccezione per questa...

Toyota, le novità della gamma Yaris per il 2024

Per quanto riguarda la rumorosità del motore, quattro aree chiavestate oggetto di ... Come per i sistemi Toyota Safety Sense, aggiornamenti efunzioni possono essere installati over - the - ...

Le stelle triple sono le nuove doppie - MEDIA INAF Media Inaf

Squid Game - La sfida è un reality molto squallido WIRED Italia

Qualcosa sta sprofondando nelle viscere della Terra e modificando il nucleo: la scoperta

Gli scienziati hanno scoperto che qualcosa sta sprofondando nelle viscere della Terra, dando vita ad un nuovo strato tra nucleo e mantello: ecco cosa sappiamo.

Alessandra Mastronardi nella nuova serie One Trillion Dollars: «Mi piacciono le serie crude e vere»

Alessandra Mastronardi è nel cast della nuova serie Paramount+ «One Trillion Dollars».L'attrice ha sottolineato l'interessante premessa della trama, che ruota attorno a un ereditiere miliardario impeg ...