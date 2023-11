Chiara Nasti e Mattia Zaccagni svaligiati nella notte | ecco l’esorbitante cifra sottratta dai ladri

(Di mercoledì 22 novembre 2023)hanno subìto un furto in casa in loro assenza. Il colpo è avvenuto martedì sera, mentre fortunatamente i padroni di casa e il loro piccolo Thiago si trovavano fuori dall’abitazione. Secondo quanto raccontato dai protagonisti della spiacevole vicenda, il calciatore della Lazio era uscito intorno alle 20.00 per raggiungere sua moglie e il piccolo. Dopo circa un’ora, la scoperta di quanto avvenuto. Ihanno rubato borse di lusso, gioielli, e hanno portato via anche il portafoglio dicon dentro le carte di credito. Il valore di quanto rubato ammonterebbe a 80.000 euro circa. Subito, si sono mossi gli agenti del reparto volanti e del distretto di Ponte Milvio. Inoltre, sul posto,loro casa in Via della Camilluccia nei ...

Furto in casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti - portati via beni per 70mila euro

Lazio - ladri in casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti : rubati gioielli per 70.000 euro

Ladri a casa di Mattia Zaccagni , rubati gioielli per 70mila euro

Ladri a casa del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e della moglie, l'influencer. La coppia e il figlio erano usciti quando alcuni sconosciuti si sono introdotti nell'appartamento in via della Camilluccia, nella zona di Ponte Milvio, a Roma . I ladri hanno portato ...

Roma, furto a casa del giocatore della Lazio Mattia Zaccagni e dell'influencer Chiara Nasti alla Camilluccia. Rubati gioielli per migliaia di euro Corriere Roma

Furto a casa di Zaccagni e Chiara Nasti: rubati gioielli per migliaia di euro Corriere dello Sport

Lazio, notte da incubo per Zaccagni e la Nasti: casa svaligiata dai malviventi

Notte da incubo per Mattia Zaccagni e per la moglie Chiara Nasti che ieri sono stati oggetto di un furto all'interno del loro appartamento. I malviventi sono entrati in azione mentre la coppia non era ...

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, furto da 70mila euro nella casa di Roma: cosa hanno rubato. La reazione dell'influencer

Ladri in casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. La visita inaspettata nell'appartamento a due piani in via della Camilluccia a Roma, dove il calciatore della lazio vive insieme alla moglie e ...