Chiara Ferragni saluta la vecchia casa | “Grazie per questi cinque anni e mezzo” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 novembre 2023)la: “per“Ciao casetta,per”.l’appartamento in cui sono cresciuti Leone e Lucia e si prepara al trasloco. In unpubblicato su Instagram, la moglie di Fedez ha ripercorso alcuni dei momenti trascorsi negli ultimi: xai compleai Natali passando per i giochi con i figli. La nuovadei Ferragnez è un appartamento su due piani, ...