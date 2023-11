Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 22 novembre 2023 su Rai 3

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Questa sera – mercoledì 22– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La settimana scorsa il programma era a casa di Giulia Cecchettin, con il papà e la sorella, nella speranza che Filippo si fermasse. Ma l’ex fidanzato aveva già ucciso. Nel nuovo appuntamento il programma di Federica Sciarelli ripercorrerà la vicenda e sarà in collegamento con la Germania, dove l’autorità giudiziaria dovrà stabilire i tempi dell’estradizione. Aggiornamenti anche per il caso di Pierina Paganelli: tanti sospetti, ma nessun indagato. La ricostruzione con testimonianze, documenti e video di quei momenti drammatici. E poi la storia di un fuggitivo: ha violentato due donne, era agli arresti domiciliari, ma si è ...