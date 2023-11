Chi è Sam Altman | ceo di OpenAi | biografia e cv del manager licenziato e ripreso in 4 giorni

OpenAI - Sam Altman richiamato alla guida dell'azienda come ceo 4 giorni dopo il siluramento - giravolte al vertice dopo rivolta investitori

Frosinone - si ubriaca a 11 anni con la sambuca e finisce in coma etilico : indagini su chi ha venduto l’alcol

La classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli è una risorsa per chi cerca un consiglio orientativo - cosa che purtroppo la scuola non riesce più a fare - limitandosi a ratificare il profitto scolastico degli studenti - anziché aiutarli a capire quale strada è migliore per loro. Ecco allora gli istituti migliori - da Monreale a Desenzano del Garda - da Cinisello Balsamo a Torre del Greco