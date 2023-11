“Che fa nella vita” Alessio Pili Stella | chi è il cavaliere più chiacchierato di Uomini e Donne

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Un tempo c’era Giorgio Manetti, poi è arrivata l’era di Riccardo Guarnieri, giusto per citare due nomi, ma ora ala scena è tutta di. Almeno in questa prima parte del dating show, è lui il protagonista indiscusso del trono over. A inizio stagione ilha avuto una breve frequentazione con Barbara De Santi ma, dopo un lungo tira e molla, ha deciso di dedicare tutte le sue energie e attenzioniconoscenza con Claudia Lenti. In passato ha frequentato anche Cristina Tenuta ma la relazione è terminata dopo poco per incompatibilità caratteriale e perché la dama, già mamma, ha spiegato di non volere altri figli. Dalle anticipazioni sappiamo che ha chiuso anche con Claudia e che ha anche detto no alla richiesta di lei di darsi ...