Volley Champions League maschile 2023/24 - tutto facile per Civitanova : con Galati finisce 3-0

Volley maschile - Champions League : Ankara manda in tilt Piacenza e vince

Pallanuoto : Novi Beograd troppo forte per l’AN Brescia in Champions League

Champions League: Ngapeth fa piangere PIacenza, Civitanova tutto facile

Prende il via lamaschile con Piacenza e Civitanova impegnate entrambe in casa mentre a Perugia si è giocato l'anticipo della nona giornata di Superlega fra Sir e Padova. Domani Trento in casa alle 20.

UEFA Champions League | Lazio-Celtic, la vendita dei tagliandi SS Lazio

Women's Champions League, rifinitura al Tre Fontane per l'Ajax alla vigilia della sfida con la Roma.... Voce Giallo Rossa

Sassari sbaglia approccio e crolla in casa 97-80 contro il Ludwigsburg. Per la Dinamo si complica l'accesso alla 2a fase

La Pro Recco ha iniziato la stagione ai propri ritmi: vincendo sempre e comunque. Stasera arriva la matematica del primo posto nel proprio girone di Champions League: i campioni in carica si sono impo ...