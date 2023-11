(Di mercoledì 22 novembre 2023) Muore a soli 11 anni a causa di una. L’amministrazione comunale diha proclamato ilcittadino per i giorni 22 e 23 Novembre 2023 e disposto la chiusura di tutti gli uffici comunali e la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Inoltre, l’amministrazione invita tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, sindacali ad esprimere il dolore dei centolesi e l’abbraccio dell’intera comunità ai familiari; s’invitano inoltre gli esercenti commerciali, artigianali e le imprese alla chiusura delle proprie attività durante il corso della cerimonia funebre. “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Luongo per la perdita del caro. Il senso di ...

Muore a soli 11 anni per una leucemia fulminante: dolore e sconcerto a Centola

Dolore aper l'improvvisa scomparsa di un ragazzino di soli 11 anni. Il piccolo è stato colpito da ... Il sindaco Carmelo Stanziola ha proclamato ilcittadino per le giornate 22 - 23 ...

Centola sgomenta e in lutto per Angelo, morto a 11 anni per leucemia fulminante Giornale del Cilento

Muore a soli 11 anni per una leucemia fulminante: dolore e sconcerto a Centola SalernoToday

Centola in lutto per la scomparsa del piccolo Angelo, stroncato da una leucemia fulminante

Muore a soli 11 anni a causa di una leucemia fulminante. L'amministrazione comunale di Centola ha proclamato il lutto cittadino per i giorni 22 e 23 ...

Centola sotto choc: oggi e domani lutto cittadino per la morte del piccolo Angelo

StampaDue giornate di lutto cittadino sono state proclamate dal sindaco di Centola Carmelo Stanziola per la morte del piccolo Angelo Luongo. L’11enne è stato stroncato nella giornata di ieri da una f ...