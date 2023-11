“C’è una comunicazione per te” Grande Fratello | lacrime per Letizia “Non me l’aspettavo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Pura emozione alperPetris, che ha ricevuto una sorpresa che stenterà a dimenticare facilmente. Nella giornata di mercoledì 22 novembre la concorrente è stata subito richiamata anche dagli altri gieffini perché dal cielo era arrivato un messaggio bellissimo da qualcuno di speciale. E lei non poteva non commuoversi, infatti in pochi istanti sono iniziate a comparire lesul volto della ragazza, la quale è anche riuscita a dire parole significative. Ma alnon c’è stato spazio nelle ultime ore solo perPetris e la sua sorpresa. Sono scoppiate polemiche su Anita Olivieri, che ha affermato: “Io sono stata presa perché ho detto al regista se voleva vedere le mie tettine“. E l’utente che ha postato il video su X ha ...