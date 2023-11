Cavi sottomarini nel Mediterraneo | un progetto di democratizzazione tecnologica

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Judith Gardiner è Vice presidente per la crescita e i mercati emergenti presso Equinix, la compagnia di infrastruttura digitale leader nel mondo. Nel suo attuale ruolo, Gardiner si concentra sull’instaurare e sviluppare la presenza di Equinix nella regione EMEA, mantenendo l’impegno di Equinix di essere il luogo dove le aziende si incontrano per scoprire nuove opportunità e accelerare le strategie di business, IT e cloud. Può spiegare il processo decisionale strategico che ha portato a puntare sulla regione delper l’espansione di hub di connettività digitale, in particolare in luoghi come Barcellona e Lisbona? Per secoli ilha detenuto una posizione geografica molto vantaggiosa dal punto di vista strategico, svolgendo il ruolo chiave di canale di comunicazione tra persone e imprese e collegando i mercati ...