Cava Energia tra le 500 aziende con il maggior aumento di fatturato | Siamo l’alternativa ai grandi fornitori

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Un gruppo di giovani che da sempre ha a cuore i valori e le tradizioni del proprio territorio. Sono i ragazzi, tutti poco più che trentenni, di, promotori di un’idea diventata realtà, di un’azienda che, in soli sette anni, è riuscita a centrare i propri obiettivi raggiungendo risultati inattesi. Secondo la prestigiosa classifica “Leader della Crescita”, pubblicata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, l’azienda metelliana fornitrice dielettrica e gas naturale sul mercato libero rientra tra le 500 cone crescita diin Italia. Per l’esattezza si posiziona al 105esimo posto con un tasso pari al 71,03% tra il 2019 e il 2022. «sorpresi e felici di questo riconoscimento. Il nostro segreto è essereai ...