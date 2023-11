Casu PD | Lollobrigida non può trasformare i treni nella sua auto blu

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Il ministronon puòitalianisuablu. La fermata straordinaria imposta daa Ciampino, come si apprende oggi dalla stampa, è un atto di un’arroganza ingiustificabile, uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini e le cittadine che erano sul suo stesso treno, già in ritardo, e a tutte le persone che fronteggiano ogni giorno i disservizi causati dalla mancanza di finanziamenti nei trasporti da parte del governo Meloni di cui fa parte. Presenteremo immediatamente un’interrogazione in Parlamento per fare subito piena luce su questa brutta storia”. Così il deputato dem Andrea, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera. (Red/ Dire)