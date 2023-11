Caso Velasco | la Lega A1 volley femminile attacca | “Bisogna aver rispetto dei club”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Non si placano le polemiche nel mondo delitaliano dopo la presentazione di Juliocome nuovo coach della Nazionale. Una sceta che ha poi portato anche agli ingaggi di Barbolini (allenatore di Scandicci) e Bernardi (Novara) come assistenti azzurri. Al fianco di Uyba Busto Arsizio, che ieri mattina ha comunicato le dimissioni di, sono scese in campo lacon le parole del suo presidente Mauro Fabris e la VeroMilano per voce di Alessandra Marzari. IL COMUNICATO “Ieri è stata una giornata importante per il nostro movimento. La Nazionale ha trovato un grande allenatore, mito della pallavolo mondiale, per andare alle Olimpiadi e sul podio. Ottima scelta, che sosterremo con tutte le nostre forze”. Inizia così il comunicato ...