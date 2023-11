Caso Giulia | i liceali | no silenzio | facciamo rumore

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Sono centinaia gli studenti che si sono dati appuntamento nei cortili dei licei romani fanno “” pere per ogni vittima di femminicidio. Al Manara, al Morgagni, all’Orazio e al Tasso, e ancora al Farnesina, al Virgilio, come al Talete e al Mamiani, e in molti altri licei: dunque, gli studenti si oppongono al minuto dichiesto dal ministro Valditara. “Nelle aule, nei corridoi, diciamo no a unassordante. Bruciamo tutto. Fatecon ciò che potete”, è l’appello degli studenti. Chiavi, megafoni, applausi, colpi sui banchi in questo modo gli studenti di Roma si sono mobilitati. Appuntamento per sabato prossimo per la manifestazione organizzata da Non una di meno in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne. Si terrà al ...