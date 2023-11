Casal di Principe in lutto | Nicola muore a 36 anni dopo incidente

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Si chiamavaVerazzo e aveva 36il giovane mortounautomobilistico. Il giovane è venuto a mancare in ospedale. Un epilogo tragico che ha gettato nello sconforto amici e parenti. Il funerale è stato celebrato oggi pomeriggio alle 16. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Santa Maria Capua Vetere. In centinaia per il raduno carcerario nella chiesa Adi

Presente anche il dottor Elpidio Pezzella, pastore adi, blogger e scrittore. 'Ringrazio Dio per il prezioso ed estenuante lavoro che la GME Aps svolge nei penitenziari campani', ...

Camorra, sequestrati a Casal di Principe 2 immobili a boss dei ... Il Sole 24 ORE

Casal di Principe, sequestrati due immobili riconducibili a Giuseppe Setola RaiNews

IL LUTTO. Addio Nicola: muore a soli 36 anni

CASAL DI PRINCIPE – Lutto nella comunità di Casal di Principe per la dipartita di Nicola Verazzo, 36 anni. Coinvolto in un drammatico incidente stradale fu ricoverato in ospedale ma purtroppo nelle ...

Tenta di investire le rivali della figlia, mamma condannata

CASAL DI PRINCIPE. Tentò di investire due due ragazzine, in piazza Villa a Casal di Principe, che avevano appena avuto una discussione con la figlia. Per questo, la 44enne Arianna Corvino sarebbe sali ...