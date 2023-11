Carrelli pronti per l’appuntamento annuale con i Vignaioli Indipendenti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il prossimo fine settimana si apriranno per la dodicesima volta le porte del Mercato dei Vini deiorganizzato dalla ormai famosa FIVI. Per quest’edizione la fiera, nata a Piacenza, si sposta e approda a Bologna dove gli spazi sono più ampi, oltre trentamila metri quadri, ead accogliere circa mille espositori con i loro ottomila vini in assaggio. Un ambiente rilassato e in presenza dei produttori che negli ultimi undici anni ha dato modo a piccole, medie e grandi aziende dell’associazione FIVI di farsi notare e conoscere grazie anche all’intelligente formula dell’assaggio coniugata alla possibilità di acquistare in loco e portare a casa i vini del cuore. Per permettere a tutti di acquistare senza sforzo è ormai diventata consuetudine l’utilizzo dei “”, un vero must dell’evento, che ...