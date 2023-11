Carinola | la polizia penitenziaria sequestra 91 dosi di coca

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNovantuno ovuli diina, imballati e pronti per essere spacciati, oltre a una decina di stecche di hashish, un bilancino per pesare leed un telefonino, sono stati trovati dallanel carcere di(Caserta), nel corso di una perquisizione ordinaria. Lo rende noto il sindacato degli agenti dellaSappe, con una nota del segretario regionale per la Campania Tiziana Guacci. “Torna dirompente l’allarme droga nelle carceri campane” dice. “E’ solo grazie alla– aggiunge – che viene garantita la legalità nelle carcere. Va ringraziato il personale che lavora tra mille difficoltà”. Per Donato Capece, segretario generale del SAPPE, “questo ennesimo rinvenimento di ...