Caregiver familiari | chi e come si sta impegnando per il loro riconoscimento

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dietro un malato c’è sempre un. Una persona che sceglie di mettere da parte la propria vita per dedicarsi – momentaneamente o a tempo indeterminato – alla cura e al supporto di un parente affetto da una patologia,quella oncologica. Un impegno che stravolge non solo la quotidianità dei, ma anche ilbenessere mentale. LA RICERCA Secondo l’analisi “A fianco delle storie” realizzata da Eikon Strategic Consulting e presentata ieri in occasione del premio “A fianco del coraggio” promosso da Roche, l’84% deioncologici sviluppa livelli di disagio psichico oltre la media, e più del 50% dei partnersviluppa livelli di depressione tre volte superiori. Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità, inoltre, in Italia il 65% dei ...