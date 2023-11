Caos e scontri al Maracanà. Messi "poteva finire in tragedia"

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) AGI - Brasile-Argentina non è mai una partita come le altre. E non lo è stato nemmeno nella notte italiana aldove la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali (poi conclusa 0-1 per gli ospiti) è cominciata con mezz'ora di ritardo dopo glifra la polizia locale e i tifosi ospiti. L'atmosfera era già bollente durante gli inni, con gli ultras delle due squadre venuti a contatti sugli spalti.e compagni si sono diretti sotto la curva per provare a calmare gli animi ma senza successo e a quel punto si è reso necessario l'intervento degli agenti. La situazione è così degenerata: sono volati seggiolini, alcuni tifosi hanno cercato rifugio sul terreno di gioco e pure il Dibu Martinez si è messo in mezzo, colpendo un agente che stava caricando i tifosi albicelesti. La Seleccion, guidata da, ...