Caos Brasile-Argentina | Infantino | “Nel calcio non c’è posto per la violenza”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Non c’è assolutamenteper lanel, dentro o fuori dal campo. Eventi del genere, come quelli verificatisi durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA traallo stadio Maracana, non hannonel nostro sport o nella nostra società”. Lo ha scritto su Instagram il presidente della Fifa, Giannidopo i gravi episodi in: “Senza eccezioni, tutti i giocatori, i tifosi, lo staff e gli ufficiali di gara devono essere al sicuro per giocare e divertirsi con il, e chiedo alle autorità competenti di garantire che ciò sia rispettato a tutti i livelli”. SportFace.

Caos e scontri al Maracanà. Messi 'poteva finire in tragedia'

- Argentina non è mai una partita come le altre. E non lo è stato nemmeno nella notte italiana al Maracanà dove la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali (poi conclusa 0 - 1 per gli ...

Caos Brasile-Argentina, Dibu Martinez si arrampica per fermare un ... Eurosport IT

Brasile-Argentina, almeno otto arresti dopo il caos al Maracaná Agenzia ANSA

di Anton Filippo Ferrari

Caos totale allo stadio Maracanã prima di Brasile-Argentina, partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Il match, vinto dall’Albiceleste per 1-0, è cominciato con grande ...