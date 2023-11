Cane antidroga fiuta la cocaina nello zaino | 50enne arrestato in stazione

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Bergamo. Nuovo arresto da parte della Polizia Locale del Comune di Bergamo. Non si ferma il giro di vite contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in città, stavolta nell’ambito di un controllo previsto martedì dalla Questura di Bergamo nella zona della. Gli agenti hanno fermato H.M., 50 anni, senza fissa dimora, individuato nei dintorni dellaautolinee e controllato con l’ausilio di una delle due unità cinofile del Comando di via Coghetti. Ilha “segnalato” lodell’uomo: gli agenti vi hanno trovato ben 41 dosi di, oltre a un ulteriore involucro contenente altri 4 grammi, sempre di. Ilaveva in tasca anche 360 euro, probabilmente provenienti dall’attività di spaccio. La Polizia Locale ha sequestrato il tutto e ha ...