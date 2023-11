Calvario finito | l’ex Serie A torna al gol dopo 3 anni di buio

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Potrebbe esserel’incredibilevissuto dal calciatore. Il ritorno al gol è stato accolto con grande gioia da squadra e tifosi. Il mondo del calcio è pieno di giovani talenti in grado di mettersi in mostra sin da subito con la maglia del proprio club o della propria Nazionale, venendo dunque etichettato come “il futuro dello sport“. Questo è senz’altro il caso dei vari Lamine-Yamal, Xavi Simmons, Bellingham e chi più ne ha più ne metta. Spesso capita però che tali aspettative non vengano rispettate, per mancanza di continuità o per semplice scarso rendimento. La storia di oggi narra invece di uno scenario alquanto singolare, in grado di fare molto scalpore sul web ai tempi eta alla ribalta in seguito al recente gol del talento. Hanal gol,per ...