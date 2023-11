Calciomercato | un esubero dell’Inter al Cagliari | è una richiesta di Ranieri

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Inizia ad entrare nel vivo ilinvernale in attesa del via ufficiale. Tante squadre sono in contatto con i procuratori con l’idea di anticipare i tempi e piazzare colpi vantaggiosi anche dal punto di vista economico. Una squadra chiamata ad un sacrificio è ildi Claudio. Il club rossoblu è reduce da sette punti nelle ultime tre giornate e si è rilanciato in zona salvezza. La squadra è in campo per preparare la sfida contro il Monza. Ilè alla ricerca di un centrocampista di esperienza e qualità e secondo le ultime notizie avrebbe contattato un: Stefano Sensi. Il centrocampista non ha trovato molto spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi e l’addio già a gennaio è molto probabile. Tante squadre di Serie A si sono messe in fila ...