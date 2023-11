Calciomercato Milan | due priorità per gennaio Ecco quali

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 novembre 2023), dueassolute e due suggestioni per arricchire la rosa: tutti i dettagli in merito L’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del, svelando la probabile strategia dei rossoneri per la prossima sessione di. Lesono due: vale a dire l’acquisto di un difensore centrale e un attaccante che possa alternarsi a Giroud. In secondo luogo, poi, il club rossonero proverà a regalarsi anche un centrocampista e un terzino sinistro.