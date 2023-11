Calciomercato Inter | nuovo obiettivo a centrocampo | l’ultimo nome per Marotta

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 novembre 2023), c’è ora unper ilnerazzurro: eccoperL’potrebbe avere undi, nientemeno che Kephren Thuram.venuto sul suo canale YouTube il noto giornalista Matteo Barzaghi ha spiegato la possibile trattativa dei nerazzurri. IL COMMENTO – «Kephren Thuram piace, è stato a San Siro ed è ben disposto nei confronti dell’. Centrocampista centrale in grande crescita, punto di forza del Nizza che sta sorprendendo tutti. Alto 1.92 metri come il fratello, ma è più giovane, visto che ha 22 anni. Ha un contratto in ...