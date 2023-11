Calcio | Serie A Guida arbitra il derby d' Italia

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il big match della 13esima giornata diA in programma domenica 26 novembre alle 20.45. ROMA - Marcoarbitrerà Juventus-Inter, big match della 13esima giornata diA in programma domenica 26 novembre alle 20.45. All'Allianz Stadium, il fischietto della sezione di Torre Annunziata dir

Insigne-Gnonto : in Serie A si profila un clamoroso derby di calciomercato

Atalanta, Agostinelli incorona Gasperini: 'Il miglior allenatore in circolazione'

In un'intervista rilasciata al Corriere di Bergamo , Andrea Agostinelli ha speso parole al miele per Gian Piero Gasperini , definendolo ' il miglior allenatore in circolazione '. L'ex centrocampista ...

Serie A, dalla prossima stagione quattro big match alle 12.30 e alle 15 Calcio e Finanza

Serie A, nuova svolta epocale all'orizzonte "Valutiamo l'espulsione temporanea come nella pallanuoto" Fantacalcio ®

Calcio: Guida arbitra Juventus-Inter, a Mariani Atalanta-Napoli

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 13esima giornata del campionato di Serie A, che sarà contraddistinta dal derby d'Italia dell'Allianz Stadium di domenica sera tra Juventus e Inter.

Pres. Lega Serie A come Allegri: 'Sì a fuorigioco con luce'. Poi: 'Espulsione a tempo Sì'

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato al Social Football Summit del futuro del nostro calcio: "Il quadro normativo deve aiutare il nostro campionato, ora non è il momento giusto ...