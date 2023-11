Calcio | Roma Pinto Bravi su Dybala e Lukaku | difficile prendere fenomeni

(Di mercoledì 22 novembre 2023) "Non abbiamo capacità finanziarie per certi tipi di trattative", dice il general manager giallorosso- "Nel nostro database ci sono circa 5.000 giocatori, ma il 90% di quelli di fascia A non li possiamo acquistare. Lanon può permettersi diperché costano tanti soldi, n

Dybala torna in Italia: 'Sorpreso per Scaloni, ora sono pronto per la Roma'

Paulo Dybala , insieme a Leandro Paredes, si è imbarcato perda Buenos Aires dopo il ritiro con l'Argentina. Con l'Uruguay era in panchina, con il Brasile in tribuna, ma poco importa: per lui l'importante, ora, è stare bene e far parte del gruppo. ...

Lukaku-Chelsea accordo sul prezzo per l'addio. Cosa cambia per la Roma e gli altri club Calciomercato.com

Dazn casa del calcio femminile, Brown "Aiutiamo a farlo crescere"

ROMA - Aumentare la visibilità del calcio femminile, renderlo accessibile in tutto il mondo e diminuire il "coverage gap" rispetto alle competizioni maschili. Questi sono alcuni degli obiettivi ...

Furlani: “Pirateria e stadi: due problemi del calcio. Sugli obiettivi del Milan..”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato durante l’evento di Social Football Summit allo Stadio Olimpico di Roma. Sul Milan tra tre anni ... insieme e far crescere il prodotto ...