(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov. - (Adnkronos) - "e positivo, è un gran lavoratore e si prepara,si". Così al microfono di Sky Sport Rafaela, agente del centrocampista francese della Juventus, attualmente sospeso per la positività a un controllo antidoping e ancora in attesa di conoscere la sanzione. "Marcos Leonardo alla Roma? Dovete chiederlo alla Roma, il giocatore èper partire col prezzo giusto, senza fretta. Ha fatto tutto quello che doveva fare in Brasile, ha aiutato la sua squadra. Questa volta però c'è un prezzo", aggiungea margine del Social Football Summit allo stadio Olimpico di Roma.

Calcio - Pimenta : “Trattare i giocatori come asset la trovo un’offesa - per me sono persone”

Calcio, Pimenta: 'Trattare i giocatori come asset la trovo un'offesa, per me sono persone'

ha poi proseguito: ' Non ho mai conosciuto un giocatori che guardi le classifiche di chi vale di più. Parlare di giocatori come asset lo trovo un offesa per il giocatore. Per quanto mi ...

Calcio: Pimenta, 'Pogba è ottimista e quando sarà possibile si farà trovare pronto' La Gazzetta del Mezzogiorno

Calcio: Rafaela Pimenta, ‘trattare giocatore come asset è una offesa, dare importanza a persona’ La Gazzetta del Mezzogiorno

Calcio: Rafaela Pimenta, ‘trattare giocatore come asset è una offesa, dare importanza a persona’

Lo ha detto la famosa procuratrice sportiva Rafaela Pimenta al Social Football Summit. “Se i giocatori guardano le classifiche di chi vale di più Non ne ho mai conosciuto uno. Facciamo noi il prezzo ...

Calcio: Rafaela Pimenta, 'Haaland vale 200 mln Mi piace, ma vale un miliardo come giro affari'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Aiuta dare un prezzo ad un giocatore Si deve dare un prezzo quando si firma contratto per la clausula, così siamo tutti più tranquilli. Ma se dico che Haaland ha un valor ...