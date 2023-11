Calcio | Mariani dirige Atalanta-Napoli | a Prontera Salernitana-Lazio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 13esima giornata del campionato di Serie A, che sarà contraddistinta dal derby d’Italia dell’Allianz Stadium di domenica sera tra Juventus e Inter. Per la supersfida è stato scelto Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, che sarà assistito da Meli e Alassio, con Massa nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR si siederà Massimiliano Irrati, coadiuvato da Meraviglia. Tra le altre partite,rà, mentrerà. A Di Bello è stata assegnata Milan-Fiorentina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.