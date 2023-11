Calcio | incidenti al Maracanà | Brasile-Argentina inizia con 30' di ritardo poi vince l' albiceleste 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) - Per la Selecao si tratta del terzo ko di fila nelle qualificazioni mondiali. In classifica, dopo sei turni dei 18 previsti, l'è in testa con 15 punti; poi Uruguay 13: Colombia 12; Venezuela 9; Ecuador 8;7; Paraguay e Cile 5; Bolivia 3; Perù 2. Si qualificano le prime sei direttamente mentre la settima disputerà uno spareggio, quindi al momento la nazionale verdeoro sarebbe l'ultima qualificata direttamente. Ora per le qualificazioni alla Coppa del Mondo è previsto un lungo stop si tornerà in campo a settembre 2024.