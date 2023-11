Calcio Il Levanto insegue la semifinale di Coppa. A Rapallo per ribaltare la sconfitta dell'andata

Questa sera al Macera di Rapallo, ilcercherà di ribaltare la sconfitta per 1 - 0 nella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. Qualificazione difficile, ma possibile per i ragazzi di Dimitri ...

Calcio Il Levanto insegue la semifinale di Coppa. A Rapallo per ... Quotidiano Sportivo

Calcio, Levanto: «Lecce forte, Almqvist fa la differenza» La Gazzetta del Mezzogiorno

Calcio Il Levanto insegue la semifinale di Coppa. A Rapallo per ribaltare la sconfitta dell’andata

Match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione in programma questa sera per il Levanto. Alle 20 al ‘Macera’ di Rapallo i levantini cercheranno di ribaltare la sconfitta per 1-0 su ...

PROMOZIONE/B – Leverano e Taurisano avanti a braccetto, irrompe il Galatina: i tabellini dell’11ª

Leverano e Taurisano procedono a braccetto in testa alla classifica dopo aver battuto, per 2-1, e di certo non comodamente, Copertino e Veglie. Per ...