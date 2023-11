(Di mercoledì 22 novembre 2023) A meno di sette mesi dall'Europeo che si appresta ad ospitare, laha concluso inun anno nero,2 - 0 dall'a Vienna. E' la sesta sconfitta in 11 partite per una ...

LIVE Bayern Monaco-Roma - Champions League calcio femminile in DIRETTA : esordio complicato in Germania

Calcio: Germania in crisi d'identità, battuta 2 - 0 in Austria

Le ultime due sconfitte, sabato a Berlino contro la Turchia (3 - 2) e questa sera a Vienna, sono arrivate contro squadre che lapotrebbe ritrovarsi di fronte nel prossimo Europeo. Il Ct ...

Euro 2024: dieci città ospitanti, la finale a Berlino. Biglietti da 30 euro La Gazzetta dello Sport

Germania-Turchia 2-3: lo juventino Yildiz segna e poi esulta alla Del Piero Sky Sport

Calcio, le favorite delle grandi coppe nazionali d’Europa

La stagione 2023/2024 sta ormai entrando nel vivo e i pronostici non si limitano soltanto ai nomi dei vincitori dei vari campionati. Anche le coppe nazionali stanno riscuotendo un interesse mediatico ...

La germania cade nuovamente in amichevole con l'austria

Nuova frenata per la Germania di Jurgen Nagelsmann che non riesce a trovare la propria strada venendo superata in amichevole per 2-0 dall'Austria.