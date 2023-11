Calcio | Collovati | ' Juve-Inter? Nerazzurri favoriti per titolo ma confronto diretto aperto' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov. - (Adnkronos) - "ntus esono sicuramente le due squadra favorite per il campionato anche per colpa di Milan e Napoli che stanno andando meno bene rispetto alle attese. Non parlerei però già di match scudetto perché siamo solo alla 13/a giornata e un successo di una delle due, sarebbe sì una bella spinta, ma non sarebbe decisivo". Così all'Adnkronos l'ex difensore dell'Fulvio, in merito al big match di domenica sera tra bianconeri eall'Allianz Stadium. "Guardando l'organico delle due squadre quello a disposizione di Inzaghi è superiore -sottolinea il campione del mondo 1982- ed è indiscutibile che l'sia la squadra favorita per lo scudetto ma ilè un match ...