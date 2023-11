Calcio | Chiellini | ' sport educa alle relazioni | campioni siano esempio per i giovani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov. - (Adnkronos) - “Mi piace essere un punto di riferimento per i piùe tramandare i valori che lomi ha insegnato. Ci sono vittorie e sconfitte, gioie e dolori. Si cade e ci si rialza. In campo, se non si gioca l'uno per l'altro, non si va lontano”. Così Giorgio, ex difensore di Juventus e Fiorentina oggi al Los Angeles Fc, su La Gazzetta dello. "Il rispetto delle regole e dell'avversario, il gioco di squadra, la condivisione, l'inclusione, la disponibilità nel sacrificarsi per il prossimo fanno la differenza, ma la fanno anche nel quotidiano. Il nostro compito – dice, intervistato da Monsignor Dario Edoardo Viganò in occasione del Festival della Dottrina Sociale a Verona al via venerdì - è mettere in pratica questi valori e cercare di trasmetterli". ...