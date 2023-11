Cairo | «Juventus-Inter lotta scudetto? Presto! Ma vantaggio c’è»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Urbanoanche lui presente all’evento DLA Piper Sport Forum a San Siro, ai cronisti presenti ha parlato dellain Serie A, facendo riferimento aDERBY D’ITALIA –ha espresso così la sua opinione riguardo la: «Decisiva la sfida tra? Non lo so, non siamo neanche a un terzo del campionato.hanno un, questo è certo, ma molto dipenderà dalle preparazioni fisiche. Possono giocarsela tra di loro».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...