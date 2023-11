Caccia al satellite della Corea del Nord nel Mar Giallo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La portaerei a propulsione nucleare Uss Carl Vinson è arrivata la sera di martedì 21 novembre nella città portuale sudna di Busan. La sua presenza è una nuova dimostrazione del meccanismo di deterrenza ideato da Washington e Seul contro il regimeno di Pyongyang. La visibilità regolarenave, tra le maggiori risorse strategiche degli Stati Uniti, dimostra la possibilità di effettuare azioni di difesa congiunte, come ha affermato in una nota il portavoceMarina sudna. Non si tratta dell’unico provvedimento congiunto in materia di difesa preso tra Usa edel sud, l’accordo prevede infatti un aumentofrequenza con la quale il Pentagono schiererà le sue armi strategiche nella penisola e la creazione del cosiddetto ...