C s Vanoli Basket Cremona | Integrity Education Workshop con Sportradar

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Si è svolto questo pomeriggio al PalaRadi ilcon i giocatori dellapromosso dalla LegaSerie A in collaborazione conAG, agenzia leader mondiale nell’ambito del monitoraggio dei mercati internazionali delle scommesse per la prevenzione ed il contrasto al match-fixing. L’avv. Marcello Presilla, responsabileper l’Italia diAG, ha presentato a giocatori, staff tecnico e dirigenza della prima squadra maschile, l’, patrocinato dalla LBA e dedicato a tutti i club. Numerosi i temi dedicati dal contrasto del fenomeno del match fixing al rafforzamento dei meccanismi per proteggere l’integrità dello sport, ...